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На Закарпатье нашли деревню-призрак: что известно

STYLERЖизнь    06.03.2019 - 18:57
На Закарпатье нашли деревню-призрак: что известно
На Закарпатье обнаружили деревню-призрак Вербовое (коллаж РБК-Украина)

Жители деревни-призрака даже не знают о его существовании

В Виноградовском районе Закарпатской области нашли деревню-призрак. В документах она числится как село Вербовое. Однако, ни жители села, ни жители района не знают о ее существовании. Об этом пишет Федор Шандор в Facebook.

По его словам, исследователь истории края Иван Биланчук побывал в этом селе и нашел маленькую улочку с самоназванием Чонкашська (в честь хутора Чонкаш, расположенного неподалеку), на которой расположено два десятка домов.

Жители "деревни-призрака" считают себя жителями села Русская Долина, а о Вербовом местные собеседники Ивана Биланчука никогда и не слышали. Отмечается, что Вербовое зарегистрировано и на официальном сайте Верховной рады Украины, и зафиксировано в Википедии, и в книге Сергея Федаки "Населенные пункты и районы Закарпатья: Историко-географический справочник". "На бумаге" село относится к Матиивскому сельскому совету.

Вот что о селе сказано в Википедии: "Вербовое - село в Виноградовском районе Закарпатской области Украины. Население по переписи 2001 года составляло 22 человека. Почтовый индекс - 90325. Телефонный код - 03143. Занимает площадь 9,5 км2".

На Закарпатье нашли деревню-призрак: что известно

На Закарпатье обнаружили деревню-призрак Вербовое (фото: facebook.com)

Также известно, что Матиивский председатель отказался даже говорить на эту тему с исследователем Івном Биланчуком.

"Улица, которая состоит из двух десятков домов, не имеет никаких признаков отдельного села, тогда как на Виноградовщине есть и Малые Комяти, и Завадка и Лемаковиця и Дубовинка, в десятки раз больше по количеству населения, имеют свои церкви, магазины и т. д., но статус отдельного села они не получили", - говорится в сообщении.

По словам корреспондента, для несуществующего Вербового облсовет даже нашел место в будущей реформированной админединице - его подано в перечне населенных пунктов Виноградовской общины.

К слову, к Православной церкви Украины присоединились Свято-Ильинский приход в пгт Ясиня и Свято-Покровская община пгт В. Бычков в Закарпатской области.

Также мы сообщали, что в Закарпатской области в Виноградове умер 41-летний мужчина. Есть подозрение, что у него был вирус гриппа A (H1N1), который более известен как "свиной грипп".

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