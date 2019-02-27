Закатились глаза, начались судороги: в Харькове маршрутчик потерял сознание за рулем

Маршрутчика отстранили от работы

Водитель маршрутки "Харьков-Солоницевка" потерял сознание прямо за рулем. Пассажиры возмущены работой компании-перевозчика и требуют изменить качество услуг. О подробностях инцидента сообщает "Сегодня".

Это был последний вечерний рейс в поселок Солоницевка. В салоне находилось 20 пассажиров. Внезапно водитель прямо за рулем потерял сознание. Всех спасла мгновенная реакция пассажира, который бросился с заднего ряда в кабину водителя и схватил руль.

"У него закатились глаза, были небольшие судороги, ну и выделения слюны. Я пытался сразу достать до руля, но не получалось. Мне пришлось прыгать сверху на водителя, чтобы достать руль и выворачивать", - вспоминает Сергей Кариков.

Местные подозревают, что у маршрутчика было переутомление. Однако заместитель директора компании "Автосервис" Сергей Пруненко утверждает, что водителям запрещено работать более 8 часов и подобным никто не занимается, поскольку в любой момент может нагрянуть проверка.

Также он отметил: "Водитель прошел все: томографию, анализы, ГАИ, наркотики. Все прошел. Сказали: здоровый, нормальный человек. Человек был в АТО долгое время. У него была контузия. Он тогда полежал - все прошло. Через год это, видать, повторилось".

Видео: (YouTube/Сьогодні)

Отмечается, что это - единственный на маршруте перевозчик, который не устраивает пассажиров Солоницевки. Собрали более 600 подписей под жалобой. Прислали чиновникам. Если дела не решат на месте - юристы советуют обращаться в Укртрансбезопасность и Антимонопольный комитет.

Напомним, что в Черновцах неадекватный водитель набросился с кулаками на пассажира.

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