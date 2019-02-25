Въехал кулаком в лицо: в Харькове агрессивный маршрутчик жестоко избил пенсионера

Иллюстративное фото (pixabay)

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь

Накануне в Харькове неадекватный водитель маршрутки едва не лишил жизни пожилого мужчину. Данный пост опубликован в социальной сети Facebook в сообществе "ХС Харьков".

"Водитель маршрутки 152 избил пожилого мужчину прямо на остановке Героев Труда/Гв.Широнинцев (в сторону Блюхера). Это было в 17:00, бортовой номер маршрутки - 1050. Сфотографировать удалось только вслед", - указывается в сообщении.

Фото: (facebook.com/h.saltovka)

Также сообщается, что на остановке пенсионер пытался зайти в автобус, однако водитель закрыл двери перед ним и тот едва не упал. Со злости он хлопнул по кузову и что-то выкрикнул. В этот момент маршрутчик выскочил и с кулака ударил в лицо пожилого мужчину. Тот упал от удара. Водитель, несмотря на это, спокойно сел в автобус и поехал дальше.

Пользователи уже не удивляются такому поведению маршрутчиков, однако подчеркивают, что подобное отношение к пассажирам порядком надоело:

"Абсурд. Как можно так издеваться над старыми людьми, они же живые. Все можно было решить мирным путем";

"Я почему-то не удивлена таким поведением водителей. У нас детский дом семейного типа. И моим деткам часто приходится ездить на секции. А так как они ездят по льготным проездным, то их не пускают и выгоняют из маршруток";

"Водители готовы уже за 8 гривен убить пожилого".

Напомним, что в Днепропетровской области мужчина скончался из-за электрического удара возле линии передач.

Мы писали, что киевские копы жестоко поиздевались над мужчиной. Злоумышленникам грозит срок от семи до девяти лет.

А также о том, что во Львове неадекват жестоко избил водителя за то, что тот отказался везти его старшего сына бесплатно.