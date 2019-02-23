Нашли мертвым: киевские копы жестоко поиздевались над мужчиной

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Злоумышленникам грозит срок от семи до девяти лет

17 февраля в Киеве полиция задержала агрессивного молодого человека, который нарушал общественный порядок, поскольку находился под действием наркотических средств. А на следующий день мужчину нашли мертвым. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе полиции.

После задержания полицейские решили отвезти мужчину к месту его проживания, однако тот постоянно требовал выйти из авто и оказывал сопротивление. Когда копам подобное поведение со стороны неадеквата надоело, они высадили его на обочине возле Вышгорода.

Однако на следующее утро после этого местные жители нашли труп мужчины. По предварительному осмотру судебно-медицинского специалиста, пострадавший умер от переохлаждения.

Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 365 УК Украины, санкция уголовного преступления предусматривает лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, что на Прикарпатье озлобленные учителя избили полицейских. К слову, данный скандал получил продолжение.

Мы писали, что под Киевом в Борисполе преподаватель английского языка Мохаммед Сисейя был избит неизвестным мужчиной.

А также сообщали, что во Львове неадекват жестоко избил водителя за то, что тот отказался везти его старшего сына бесплатно. Отмечается, что у ребенка не было при себе ученического удостоверения, а маршрутчик на слово верить не захотел.