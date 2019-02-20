Боялся, что они меня убьют: скандал с дракой учителей против "копов" получил продолжение

Фото: коллаж РБК-Украина

Директор школы озвучил свою версию конфликта

В селе Коваливка на Прикарпатье разгорелся скандал из-за драки директора школы и учителя физкультуры с полицейскими, в результате чего один правоохранитель был госпитализирован с перелом скуловой кости. Руководитель учебного заведения уверяет, что один из "копов" - Василий Павлюк - хотел свести с ним счеты, передает Obozrevatel.

В то же время в пресс-службе областной полиции сообщили, что на директора Ивана Кравца составили протокол по 3 административным статьям.

Отмечается, что директор и физрук ехали в автомобиле и нарушили ПДД. Их остановили полицейские и попросили пройти тест на содержание алкоголя. Те в грубой форме отказались, после чего напали на правоохранителей. Соответствующее видео снято нагрудными камерами "копов".

Кадры запечатлели, как водитель грубо разговаривает с полицейскими и угрожает, что кому-то позвонит. В свою очередь учитель физкультуры вел себя агрессивно и лез драться.

Инцидент произошел еще 15 февраля.

И Кравец, и физрук в настоящее время находятся на больничном.

Директор школы рассказали, что его "продули" драгером в отделении в Тлумаче.

Рассказывая о причинах конфликта с полицейскими, он высказал мнение, что ему мстил полицейский Павлюк.

Кравец заявил, что в его школе учительницей работает жена правоохранителя Оксана Павлюк. Она ассистентка учителя в инклюзивном классе, и еще директор дал ей 5 часов уроков.

"Однако она хотела, чтобы я дал ей вести еще несколько уроков географии. Но я пригласил другую учительницу с соседнего села, у нее 14 лет стажа. Оксана Павлюк и так находится на полной ставке и ведет еще несколько уроков, а опыта у нее нет. Поэтому конфликт они создавали искусственно", – рассказал Кравец

Кроме того он заверил, что 8 февраля Василий Павлюк звонил ему с угрозами.

"Они остановили нас уже когда было темно, сидели в засаде и включили маячки метров за 30-40 до нас. Они не представились, я просил показать маршрутный лист, они этого не сделали. Они превысили свои полномочия, стали крутить мне руки и надевать наручники. А дрался с ними учитель физкультуры. Потом в машине они меня сзади били по голове, натянули на меня кофту, я задыхался. Я боялся, что они меня там и убьют", - сказал Кравец.

В самом селе местные жители считают, что у директора муж его дочери работает в полиции, поэтому он так себя ведет. Но Кравец утверждает, что зять уволился из правоохранительных органах.

Напомним, 26 января вод Киевом в Борисполе преподаватель английского языка Мохаммед Сисейя был избит неизвестным мужчиной. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, во Львовской области произошла массовая драка в электричке.

Также мы писали о том, что в Киеве мужчина вступился за прохожую и получил пулю в живот.