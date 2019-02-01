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Под Киевом зверски избили преподавателя английского: детали жуткого происшествия

STYLERЖизнь    01.02.2019 - 13:09
Под Киевом зверски избили преподавателя английского: детали жуткого происшествия
Коллаж РБК-Украина

К удивлению, грабить злоумышленник мужчину не стал

Преподаватель английского языка Мохаммед Сисейя был избит в Борисполе неизвестным мужчиной. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает издание УНН, ссылаясь на данные полиции.

Спикер областного управления полиции Николай Жукович сообщил: "В Борисполе 26 января преподавателя английского языка, гражданина Украины Мохаммеда Сисейя, жестоко избил неизвестный. Мужчина находится в тяжелом состоянии в Бориспольской ЦРБ. Сейчас проводим досудебное расследование, опросили около пяти свидетелей, которые могли видеть этот инцидент".

По данным свидетелей, между пострадавшим и нападавшим произошел конфликт. В чем конкретно состояла ссора неизвестно, однако в результате учитель английского был жестоко избит.

К слову, грабить злоумышленник мужчину не стал, однако это не отменяет ответственности за содеянное. По данному факту открыто уголовное производство по статье "умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести".

Ранее мы писали о том, что пятимесячный младенец в Ивано-Франковской области умер от побоев отчима, а родственники обвиняют в халатности врачей, которые оказывали ему первую помощь. Мать утверждает, что "медсестра что-то вколола". 

Напомним, под Тернополем на новогоднем утреннике умерла девочка. Есть сведения, что ее пытались привести в чувство, однако это не дало никаких результатов, и она умерла.

Также мы сообщали, что в больницу Винницкой области доставили 6-летнего мальчика с многочисленными гематомами, черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, полиция открыла уголовное производство в отношении мачехи ребенка.

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