Голова в гематомах: в Винницкой области избили шестилетнего ребенка

Коллаж РБК-Украина

В социальных сетях рассказали, что мальчика сняли с электрички и отправили в больницу

В больницу города Казатин Винницкой области доставили 6-летнего мальчика с многочисленными травмами. Об этом пишет издание "Винница.Info".

Шестилетнего мальчика в больницу доставил отец. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и множественные гематомы головы. Сообщается, что у ребенка все лицо в синяках.

"26 января в полиции поступило сообщение из Казатинской больницы о том, что к ним с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами головы доставлен 6-летний житель села Большое. В больницу ребенка привез отец", - сказано в сообщении.

Главный врач областной детской больницы Василий Паненко подтвердил, что мальчик находится у них, но давать информацию о его самочувствии отказался.

"Информация о пациенте может предоставляться только с согласия родителей или опекунов. У меня согласия сейчас нет. Каждому пациенту, который поступает в заведение, помощь оказывается в полной мере. Лекарствами мы обеспечиваем, едой тоже. Одежда у пациентов есть", - сказал Василий Паненко.

В полиции сообщили, что отец мальчика подозревается в избиении и пытках над собственным ребенком. Известно, что мальчик проживает вместе с ним. Также с ними в квартире живет гражданская жена отца.

"Характер повреждений, полученных мальчиком, свидетельствует о том, что он пострадал от насильственных действий взрослых. Ребенок проживает с родным отцом и сожительницей. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства получения телесных повреждений ребенком. Одна из версий следствия - избиение мальчика отцом. Следствием начато уголовное производство по ч.1 ст. 127 УК (истязание)", - говорится в сообщении отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Винницкой области.

Фото: facebook.com/"Хмельницкий 24"

А вот в социальных сетях утверждают, что мальчика зовут Иван и в больницу его вместе с отцом отправили пассажиры электрички.

"Этого маленького мальчика Ивана мы увидели в электричке, он был избит своими родителями, которые прятали его во время поездки. В Козятине его сняли с электрички и отправили в Винницкую детскую клиническую больницу", - сообщили в группе "Хмельницкий 24".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что скандал с избиением школьницы под Киевом получил продолжение.

А также рассказывали о том, что в Кривом Роге неадекватная учительница загнобила старшеклассницу.