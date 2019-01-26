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Закрий рота!: в Кривом Роге неадекватная учительница загнобила старшеклассницу

STYLERЖизнь    26.01.2019 - 16:55

Видео: YouTube/Артем Афанасьев

Неадекватная учительница Криворожской общеобразовательной школы №130 очень грубо унижала старшеклассницу за то, что та отсутствовала на уроках. Хотя мама девочки предупредила учительницу заранее.

Видео, снятое очевидцами, опубликовал депутат Криворожского горсовета Андрей Афанасьев. Также известно, что мама девочки написала заявление на педагога в районное отделение образования.

Учительницу зовут Латыш Антонина Анатольевна, она преподает Основы здоровья и ОБЖ.

Учительница кричит, стучит по столу. Она утверждает, что ребенок может отсутствовать на уроке только по причине болезни, которая должна быть подтверждена справкой от врача.

"Никаких семейных обстоятельств! Только справка от врача", - кричит Антонина Анатольевна.

Семейными обстоятельствами, по мнению учительницы, могут быть только похороны или тяжелая болезнь близких.

Девочка, как выясняется из разговора, отсутствовала, поскольку офорляла загранпаспорт. Также Антонина Анатольевна припомнила девочке и пропуски уроков по причине визитов к стоматологу.

Стоит отметить, что оскорбляемая девочка вела себя очень стоически, учитывая, какие унижения ей приходилось терпеть.

Пользователи сети очень возмущены подобным поведением, они считают, что учительница позорит свою профессию, и ее нужно уволить.

"Какого уважения требуют к себе учителя, если они позволяют себе такое поведение по отношению к ученикам! Это позор! Такому учителю нельзя заниматься воспитанием детей!"

"Ее давно пора уволить﻿";

"Надеюсь, администрация нормальная и быстро заменит детям этого учителя. Я думала, что школа №130 Кривого Рога одна из лучших, но оказалось далеко не так".

Закрий рота!: в Кривом Роге неадекватная учительница загнобила старшеклассницу

Фото: facebook.com/БАТЬКИ SOS

Напомним, ранее мы писали о том, что появилась новая информация об избиении физрука в лицее - жена учителя поразила заявлением.

Также появились новые детали в деле о избиении одноклассницами школьницы под Киевом.

Ранее мы писали, что неадекватная мать, избившая ногами ребенка в детской комнате в запорожском торгово-развлекательном центре, оказалась известным блогером.

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