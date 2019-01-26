Избиение физрука в лицее: жена учителя поразила заявлением

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Это недопустимо и аморально

Супруга киевского учителя физкультуры, которого избил разъяренный отец, поразила новыми деталями ЧП. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Так, по словам Елены Матвиенко, мужчина принес в пакете ножовку, а на слова ее супруга просто не реагировал. Более того, виновник драки просил постороннего снять на телефон драку, "чтобы позже похвастаться данным видео перед детьми".

"Как можно объяснить "криком души" ножовку в пакете, которому было мало извинений учителя за замечание, которое он сделал ученику повышенным тоном. А назвать "мужской дракой", в которой один бьет, а второй кроме слов: "Тут дети!" ничего не может сказать. При этом осознанно просит другого человека снять все на видео, чтобы позже похвастаться ним перед детьми", - сказала она.

В то же время Матвиенко уточнила, что для взрослого человека "это неприпустимо и аморально", поскольку это видели дети самого учителя физкультуры.

"Как мать двух детей и педагог, считаю недопустимым решать конфликтную ситуацию на улице, да еще и подобным образом на глазах детей. Мои девочки до сих пор не могут отойти от увиденного, и ждут папу дома", - уточнила она.

Напомним, что отцу ученика, который избил учителя физкультуры в киевском лицее №157, уже выбрана мера пресечения. А чтобы поддержать коллегу, 23 января сотни преподавателей Оболонского района вышли на акцию протеста.

Мы писали, что неадекватная мать, избившая ногами ребенка в детской комнате в запорожском торгово-развлекательном центре, оказалась известным блогером.

В пресс-службе патрульной полиции подтвердили, что очевидцы обратились в полицию, однако никаких заявлений не подавалось, конфликт разрешили на месте.