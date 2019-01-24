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Viber виноват: родители учеников устроили мордобой возле киевской гимназии

STYLERЖизнь    24.01.2019 - 15:15
Viber виноват: родители учеников устроили мордобой возле киевской гимназии
Коллаж РБК-Украина

Один из мужчин был госпитализирован с тяжелыми травмами

23 января в 08:10 в Киеве на проспекте Соборности,12В, где находится гимназия, между родителями школьников возник конфликт, который перерос в драку. Об этом сообщают очевидцы, передает Obozrevatel.

Ссора закончилась тем, что 36-летний отец одного из учеников был госпитализирован с тяжелыми травмами. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы.

В дирекции учебного заведения слова очевидцев о происшествии подтвердили, однако поспешили заверить, что возникший конфликт никоим образом не касается учебного заведения.

"Это какие-то личные отношения. Большая проблема Viber-группы. К школе конфликт не относится, о чем обе стороны засвидетельствовали. Участники происшествия потом были доставлены в полицию, где писали заявления друг на друга", - рассказали в школе.

Напомним, что отцу ученика, который избил учителя физкультуры в киевском лицее №157, уже выбрана мера пресечения. А чтобы поддержать коллегу, 23 января сотни преподавателей Оболонского района вышли на акцию протеста.

Мы писали, что неадекватная мать, избившая ногами ребенка в детской комнате в запорожском торгово-развлекательном центре, оказалась известным блогером.

В пресс-службе патрульной полиции подтвердили, что очевидцы обратились в полицию, однако никаких заявлений не подавалось, конфликт разрешили на месте.

А также сообщали, что женщина сожгла мужа за то, что он не дал ей пароль. Пламя увидел их сосед по имени Оджи. Он тут же прибежал к супругам и начал тушить огонь. 

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