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Облила бензином: женщина сожгла мужа за то, что он не дал ей пароль

STYLERЖизнь    18.01.2019 - 16:30
Облила бензином: женщина сожгла мужа за то, что он не дал ей пароль
Коллаж РБК-Украина

Медики боролись за жизнь пострадавшего более двух суток

Молодая женщина облила своего мужа за то, что он не сказал ей пароль от своего мобильного телефона. Об этом сообщает издание Metro.

Инцидент произошел в провинции Восточная Ява. 25-летняя Ильхам Кахьяни попыталась выведать у своего мужа Деди Пурнаму пароль от его мобильного телефона. Мужчина в этот момент находился на крыше, где занимался ремонтом. Женщина так настойчиво требовала выдать ей пин-код, что мужу пришлось спуститься вниз. Он отказывался назвать заветный пароль.

Когда он спустился на землю к жене, то между ними завязалась ссора, в ходе которой Пурнама ударил свою супругу. Женщина не растерялась и дала мужу сдачи. Между ними завязалась драка.

Обезумев от ударов мужа, Кахьяни схватила канистру с бензином, которая стояла во дворе, и облила его. А после этого она взяла зажигалку и подожгла.

Пламя увидел их сосед по имени Оджи. Он тут же прибежал к супругам и помог затушить огонь. Пурнаму немедленно госпитализировали, и медики двое суток боролись за его жизнь. К сожалению, он умер от полученных ожогов.

Облила бензином: женщина сожгла мужа за то, что он не дал ей пароль

фото: AsiaWire

Ильхам Кахьяни была арестована. Ей грозит суд и тюремное заключение.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Закарпатье мужчина убил жену, а потом вместе с трупом и маленьким ребенком закрылся в доме на три дня.

А также писали о том, что в Киевской области дочь зарезала собственного отца.  

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