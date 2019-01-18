Облила бензином: жінка спалила чоловіка за те, що він не дав їй пароль

Колаж РБК-Україна

Медики боролися за життя постраждалого більше двох діб

Молода жінка облила свого чоловіка за те, що він не сказав їй пароль від свого мобільного телефону. Про це повідомляє видання Metro.

Інцидент стався в провінції Східна Ява. 25-річна Ільхам Кахьяні спробувала розпитати свого чоловіка Деді Пурнаму пароль від його мобільного телефону. Чоловік у цей момент знаходився на даху, де займався ремонтом. Жінка так наполегливо вимагала видати їй пін-код, що чоловікові довелося спуститися вниз. Він відмовлявся назвати заповітний пароль.

Коли він спустився на землю до дружини, то між ними зав'язалася сварка, в ході якої Пурнама вдарив свою дружину. Жінка не розгубилася і дала чоловікові здачі. Між ними зав'язалася бійка.

Збожеволівши від ударів чоловіка, Кахьяні схопила каністру з бензином, яка стояла у дворі, і облила його. А після цього вона взяла запальничку і підпалила.

Полум'я побачив їх сусід по імені Оджі. Він тут же прибіг до подружжя і допоміг загасити вогонь. Пурнаму негайно госпіталізували до лікарні, і медики дві доби боролися за його життя. На жаль, він помер від отриманих опіків.

фото: AsiaWire

Ільхам Кахьяні була заарештована. Їй загрожує суд і тюремне ув'язнення.

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