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Избиение физрука в Киеве: сотни учителей вышли на улицу

STYLERЖизнь    23.01.2019 - 15:39

Видео: (YouTube/ТСН)

Отцу ученика, который избил учителя физкультуры в киевском лицее №157, уже выбрана мера пресечения, однако физрука не забывают и продолжают поддерживать. Так, 23 января сотни преподавателей Оболонского района вышли на акцию протеста. Об этом информируют в сюжете ТСН.

Педагоги из других школ района и родители собрались возле 157 лицея, где и произошла драка между мужчинами. Кто виноват в конфликте изначально - непонятно. Жена нападающего заявляет, что в драке виноват именно учитель, поскольку первый ударил ее мужа, а сына четверокласника - душил на уроке.

Однако коллеги физкультурника отказываются верить в подобное. Поэтому, чтобы избежать дальнейших обвинений, требуют установить четкие правила общения родителей и учителей. Директор школы №8 Татьяна Осадчая утверждает, что в данной ситуации они поддерживают не только преподавателя.

Избиение физрука в Киеве: сотни учителей вышли на улицуСкриншот видео: (YouTube/ТСН)

"Всегда останется кто-то недоволен какой-то ситуацией. И поэтому мы пришли поддержать не только учителя. Мы пришли поддержать изменения в законодательство, которые бы четко расписали правила "игры". Что обязаны делать учителя, что обязаны делать родители".

Избиение физрука в Киеве: сотни учителей вышли на улицуСкриншот видео: (YouTube/ТСН)

Мама ученицы лицея №157 Валентина Витренко считает, что применять силу недопустимо, как со стороны учителей, так и со стороны родителей. Поскольку важно уметь решать конфликт словами.

Напомним, что неадекватная мать, избившая ногами ребенка в детской комнате в запорожском торгово-развлекательном центре, оказалась известным блогером.

Мы писали, что в деле об избиении учителя физкультуры неожиданный поворот - мама мальчика, из-за которого произошел инцидент, рассказала свою версию событий.

Напомним, в сети разгорелся скандал из-за предложения писательницы Ларисы Ницой называть "буллинг" "цькуванням".

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