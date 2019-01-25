Под Винницей школьник повесился из-за травли (видео)

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Трагедия произошла 23 января, а сегодня состоялась церемония прощания

В Винницкой области в городе Липовец произошла трагедия - десятиклассник Артем Ателин покончил жизнь самоубийством через повешение. В пятницу, 25 января, состоялась церемония прощания, в последний путь парня провели родные и школьная община.

15-летний подросток находился на учете в службе опеки. С самого рождения его воспитывала соседская семья.

Его родную мать Татьяну лишили материнских прав по состоянию здоровья - у нее проблемы с психикой.

75-летняя Евгения Стукан рассказала, что они с мужем решили взять ребенка себе, так как его могли прямо из роддома забрать в дом малютки.

Скриншот: facebook.com/UAVinnytsia

Попечители считают, что с суицидом, которое произошло 23 января, может быть связано частое посещение Артема за последнее время представителей социальных служб.

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История началсь после того, как перед Новым годом парень принес 1,5-литровую бутылку водки, сахар и пиво. В то время как раз в школе был утренник.

После этого, как утверждает семья Стукан, Артем столкнулся в школе с травлей.

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В самой школе заявляют, что никакого издевательства или буллинга не было.

С ним провели беседы работники соцслужб. Также ходили к парню домой. В последний свой визит школьник даже шутил с ними, беседа продолжалась 2 часа и была очень искренней, рассказала заведующая сектором опеки и попечительства Липовецкой райгосадминистрации Галина Порчинская.

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В среду вечером Артем повесился. Его тело обнаружил дедушка Владимир Стукан.

Как рассказала дочь попечительницы Людмила Стукан, парень был у них дома как за железной стеной - его любили и ценили, он был родным и никто не считал Артема приемным.

Порчинская рассказала, что бабушка добросовестно выполняла обязанности опекунши, всегда создавала все условия для его обучения и воспитания.

Люди, знакомые с Артеомом, отмечают, что он был спокойным и воспитанным парнем, ни с кем не конфликтовал.

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Семья Стукан решила после похорон подать обращение в прокуратуру по факту доведения до самоубийства.

В полиции рассказали, что продолжаются следственные действия и выясняются все аспекты личной жизни, чтобы выяснить, что побудило подростка покончить с жизнью.

Видео: facebook.com/UAVinnytsia

Как сообщалось ранее, недавно жительница Одессы Оксана Поднебесная рассказала о конфликте с руководством местного детского сада из-за неотработанных часов и некачественных занятий.

Также мы писали о том, что 15 января в Киеве студент-иностранец выкинулся из окна многоэтажки после того, как опоздал на самолет.

Напомним, 19 января 2019 года в Украине вступил в силу закон №2657-VIII о противодействии буллингу.