Опоздал на самолет: в Киеве на глазах у друзей парень выпрыгнул с 14 этажа (видео)

Видео: (YouTube/informator.ua)

15 января около 22:00 в Киеве на улице Липковского, 34 был обнаружен труп молодого студента-иностранца. Пока что неизвестно, что именно стало причиной суицида. Об этом сообщает Информатор.

Тело парня лежало возле 16-этажного дома. Ним оказался гражданин Марокко 1998 года рождения. В тот день он решил навестить своих знакомых, поскольку опоздал на самолет.

Когда друзья решили отдохнуть, парень резко встал и вылез на подоконник. Девушки, которые находились в квартире, сразу же заметили это и принялись вытаскивать студента за штаны. Усилия оказались тщетными: парень свесился за окно и выскользнул вниз с 14 этажа.

Фото: (informator.ua)

Во время падения парень обвалил кондиционер, от полученных травм он скончался на месте. По рассказам местных жителей, сначала они услышали женские крики, а после - странный хлопок. Одна из женщин видела, как человек свисал из окна.

О причине, что спровоцировала парня на подобный поступок, ничего неизвестно. Ее установит следствие. На месте происшествия работала полиция, следственно-оперативная группа и медики.

Напомним, что в ночь на 13 января 40-летний житель Харьковской области выбросил из окна многоэтажки собственного пятилетнего сына. Мужчина утверждает, что выбросил ребенка из-за плохого сна и не помнит, как это произошло.

Как сообщалось ранее, в Киеве из-за травли 27-летний мужчина выбросился из окна 14-го этажа. Возле тела погибшего мужчины находилась мать, которая была в состоянии истерики и в слезах кричала, что ее сын химик.

Также мы писали о том, что в Киевской области 14-летняя девочка выпрыгнула из окна. От полученных травм, несовместимых с жизнью, школьница скончалась до приезда скорой помощи.