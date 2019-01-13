"Приснился кошмар": отец выбросил собственного ребенка из окна многоэтажки

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Ребенок находится в реанимации

В ночь на 13 января в Харьковской области мужчина выбросил собственного ребенка из окна многоэтажки, поскольку ему приснился страшный сон. Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает "Киев Оперативный".

Так, по его словам, 40-летний житель Харьковской области, который проживал на четвертом этаже многоэтажки, выбросил из окна собственного пятилетнего сына.

"На чудо, мальчик выжил, получил телесные повреждения, попал в реанимацию местной больницы. По состоянию на утро, его положение оценивается как удовлетворительное. Что же к отцу – он плачет. По его словам, он лег спать в одной кровати с сыном, а ночью проснулся от кошмарного сна, и, не понимая, что происходит, выбросил его в окно", - сказал он.

Фото: место ЧП (hk.npu.gov.ua)

Более того, утверждает Аброськин, позже мужчина признался, что в тот вечер умеренно употреблял алкоголь, из-за чего и приснился кошмар.

Позже в полиции сообщили, что мужчину задержали.

"Полицейские задержали за совершение преступления 40-летнего жителя города Чугуев. Мужчина свою вину не отрицает. Установлено, что перед этим он употреблял алкоголь. Семья пострадавшего характеризуется позитивно, на учетах полиции не пребывает", - говорится в сообщении.

Также известно, что за подобное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как сообщалось ранее, в Киеве из-за травли 27-летний мужчина выбросился из окна на 14-м этаже.

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