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"Приснився кошмар": батько викинув власну дитину з вікна багатоповерхівки

STYLERЖиття    13.01.2019 - 12:25
"Приснився кошмар": батько викинув власну дитину з вікна багатоповерхівки
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Дитина перебуває в реанімації

В ніч на 13 січня у Харківській області чоловік викинув власну дитину з вікна багатоповерхівки, оскільки йому приснився страшний сон. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, передає "Київ Оперативний".

Так, за його словами, 40-річний мешканець Харківської області, який мешкав на четвертому поверсі багатоповерхівки, викинув з вікна власного п'ятирічного сина.

"На диво, хлопчик вижив, отримав тілесні ушкодження, потрапив в реанімацію місцевої лікарні. Станом на ранок, його стан оцінюється як задовільний. Що ж до батька – він плаче. За його словами, він ліг спати в одному ліжку з сином, а вночі прокинувся від жахливого сну, і, не розуміючи, що відбувається, викинув його у вікно", - сказав він.

&quot;Приснився кошмар&quot;: батько викинув власну дитину з вікна багатоповерхівки

Фото: місце НП (hk.npu.gov.ua)

Більше того, стверджує Аброськін, пізніше чоловік зізнався, що в той вечір вживав помірно алкоголь, через що й приснився кошмар.

Пізніше в поліції повідомили, що чоловіка затримали.

"Поліцейські затримали за скоєння злочину 40-річного жителя міста Чугуїв. Чоловік свою провину не заперечує. Встановлено, що перед цим він вживав алкоголь. Родина потерпілого характеризується позитивно, на обліках поліції не перебуває", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що за подібний злочин чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Як повідомлялося раніше, в Києві через цькування 27-річний чоловік викинувся з вікна на 14-му поверсі.

Також ми писали про те, що у Київській області 14-річна дівчинка вистрибнула з вікна.

Нагадаємо, що 7 грудня в Тернопільській області в селищі міського типу Вишневець літня жінка покінчила з собою через високу "комуналку".

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