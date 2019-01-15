Отец выбросил ребенка из окна многоэтажки - подробности жуткого инцидента

Коллаж РБК-Украина

В тот злополучный вечер мужчина употреблял алкоголь

Видео: (YouTube/ТСН)

В ночь на 13 января 40-летний житель Харьковской области выбросил из окна многоэтажки собственного пятилетнего сына. Мужчина утверждает, что выбросил ребенка из-за плохого сна и не помнит, как это произошло. Подробности происшествия сообщает ТСН.

Около 2:00 часов ночи жильцов дома переполошил детский крик. Люди бросились к окнам и увидели маленького ребенка, который валялся под домом на снегу. Сосед с первого этажа быстро отреагировал и бросился помогать. Мужчина не сразу узнал мальчика.

"Я подошел, смотрю: руки, ноги двигаются, он вверх смотрит. Я понял, что можно его поднять. Я его спросил, как тебя зовут, он говорит: меня зовут Миша", - рассказывает сосед Сергей Бызов.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

Мальчику вызвали скорую, где медики сообщили хорошую новость: ребенок не получил никаких серьезных травм, хотя имеются незначительные ушибы мягких тканей.

По словам 40-летнего мужчины, ему приснился плохой сон, однако что именно - не помнит. Он вскочил с кровати, открыл пластиковое окно, взял ребенка и выбросил из окна.

Дедушка мальчика шокирован, утверждает, что Мишу в семье все очень любят и отец никогда его не обижал. "Если бы он не сонный был, он бы никогда не выбросил. Он не помнит. Сонный был, а что случилось, я вам не скажу", - пояснил Виктор Ляшенко.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

Однако известно, что отец нигде не работает, употребляет спиртные напитки регулярно. Тот вечер не был исключением. Мать пострадавшего общаться с журналистами отказалась, ее 40-летнего мужа задержали сразу же после инцидента. На данный момент следователи инкриминируют задержанному мужчине покушение на умышленное убийство.

Как сообщалось ранее, в Киеве из-за травли 27-летний мужчина выбросился из окна на 14-м этаже.

Также мы писали о том, что в Киевской области 14-летняя девочка выпрыгнула из окна.

Напомним, что 7 декабря в Тернопольской области в поселке городского типа Вишневец пожилая женщина покончила с собой из-за высокой "коммуналки".