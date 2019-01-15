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Батько викинув дитину з вікна багатоповерхівки - подробиці жахливого інциденту

STYLERЖиття    15.01.2019 - 09:45
Батько викинув дитину з вікна багатоповерхівки - подробиці жахливого інциденту
Колаж РБК-Україна

У той нещасливий вечір чоловік вживав алкоголь

Відео: (YouTube/ТСН)

В ніч на 13 січня 40-річний житель Харківської області викинув з вікна багатоповерхівки власного п'ятирічного сина. Чоловік стверджує, що викинув дитину через поганий сон і не пам'ятає, як це сталося. Подробиці події повідомляє ТСН.

Близько 2:00 ночі мешканців будинку переполошив дитячий крик. Люди кинулися до вікон і побачили маленьку дитину, який валялася під будинком на снігу. Сусід з першого поверху швидко відреагував і кинувся допомагати. Чоловік не одразу впізнав хлопчика.

"Я підійшов, дивлюся: руки, ноги рухаються, він дивиться вгору. Я зрозумів, що можна його підняти. Я його запитав, як тебе звуть, він говорить: мене звуть Міша", - розповідає сусід Сергій Бизов.

Батько викинув дитину з вікна багатоповерхівки - подробиці жахливого інцидентуСкріншот відео: (YouTube/ТСН)

Хлопчикові викликали швидку, де медики повідомили гарну новину: дитина не отримала жодних серйозних травм, хоча є незначні забої м'яких тканин.

За словами 40-річного чоловіка, йому приснився поганий сон, але що саме - не пам'ятає. Він схопився з ліжка, відкрив вікно, взяв дитину і викинув з вікна.

Дідусь хлопчика шокований, стверджує, що Мішу у родині всі дуже люблять і батько ніколи його не ображав. "Якщо б він не сонний був, він би ніколи не викинув. Він не пам'ятає. Сонний був, а що сталося, я вам не скажу", - пояснив Віктор Ляшенко.

Батько викинув дитину з вікна багатоповерхівки - подробиці жахливого інцидентуСкріншот відео: (YouTube/ТСН)

Проте відомо, що батько ніде не працює, вживає спиртні напої регулярно. Той вечір не був винятком. Мати постраждалого спілкуватися з журналістами відмовилася, її 40-річного чоловіка затримали відразу ж після інциденту. На даний момент слідчі інкримінують затриманому чоловікові замах на умисне вбивство.

Як повідомлялося раніше, в Києві через цькування 27-річний чоловік викинувся з вікна на 14-му поверсі.

Також ми писали про те, що у Київській області 14-річна дівчинка вистрибнула з вікна.

Нагадаємо, що 7 грудня в Тернопільській області в селищі міського типу Вишневець літня жінка покінчила з собою через високу "комуналку".

 

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