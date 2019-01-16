Запізнився на літак: у Києві на очах у друзів хлопець вистрибнув з 14 поверху (відео)

Відео: (YouTube/informator.ua)

15 січня близько 22:00 в Києві на вулиці Липковського, 34 був виявлений труп молодого студента-іноземця. Поки що невідомо, що саме стало причиною суїциду. Про це повідомляє Інформатор.

Тіло хлопця лежало біля 16-поверхового будинку. Ним виявився громадянин Марокко 1998 року народження. В той день він вирішив відвідати своїх знайомих, оскільки запізнився на літак.

Коли друзі вирішили відпочити, хлопець різко підвівся і виліз на підвіконня. Дівчата, які перебували в квартирі, відразу ж помітили це і почали витягувати студента за штани. Зусилля виявилися марними: хлопець звісився за вікно і вислизнув вниз з 14 поверху.

Фото: (informator.ua)

Під час падіння хлопець обвалив кондиціонер, від отриманих травм він помер на місці. За розповідями місцевих жителів, спочатку вони почули жіночі крики, а після - звук від падіння. Одна з жінок бачила, як людина звисала з вікна.

Про причину, що спровокувала хлопця на подібний вчинок, нічого невідомо. Її встановить слідство. На місці події працювала поліція, слідчо-оперативна група та медики.

Нагадаємо, що в ніч на 13 січня 40-річний житель Харківської області викинув з вікна багатоповерхівки власного п'ятирічного сина. Чоловік стверджує, що викинув дитину через поганий сон і не пам'ятає, як це сталося.

Як повідомлялося раніше, в Києві через цькування 27-річний чоловік викинувся з вікна 14-го поверху. Біля тіла загиблого чоловіка перебувала мати, яка була в стані істерики і крізь сльози кричала, що її син хімік.

Також ми писали про те, що у Київській області 14-річна дівчинка вистрибнула з вікна. Від отриманих травм, несумісних з життям, школярка померла до приїзду швидкої допомоги.