"Коллективный буллинг в Одессе продолжается": женщина рассказала о проблемах в детсаду

Иллюстративное фото: pixabay.com

Воспитательница била ребенка полотенцем

Жительница Одессы Оксана Поднебесная рассказала о конфликте с руководством местного детского сада №138 из-за неотработанных часов и некачественных занятий. Соответствующий пост женщина написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, в детсаду как-бы проводится физкультура, но на самом деле дети в спортзале даже не бывают. Кроме того, часто происходят поборы на хознужды, а также с родителей требуют деньги за английский и танцы.

"В последнее время добавилось то, что воспитательница моей Сони оставляет вечером ее одну в группе, где в рабочее время выходит "по делам", а малая боится оставаться одна в помещении. Дошло до того, что утром не хочет идти к этому конкретному воспитателю", - рассказала женщина.

Мать девочки также вспомнила лето, когда во время тихого часа ребенка били полотенцем за то, что она играла водой в умывальнике.

"Понимаю, что слово моей малой ничто в противовес взрослой лжи, так же, как и сегодня 6 мамочек, на глазах которых одна бросалась на меня с угрозами, сказали, что подтвердят, что ничего не видели. Даже если приедет полиция", - отметила Оксана.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Она также рассказала о том, что написала заявление на имя заведующей с просьбой сообщить ей о принятых мерах к конкретному воспитателю, а также озвучила еще ряд вопросов, по поводу работы воспитательного заведения.

При этом, по ее словам, вместо того, чтобы улучшить свою работу, заведующая предложила ей забрать ребенка с детсада. Ее также обвинили в том, что она опаздывает на завтраки и поздно забирает девочку.

Кроме того, руководство детсада грозится вызвать службу по делам детей, чтобы доказать, что она плохая мать.

Она отметила, что хочет, чтобы Одесский департамент образования наконец обратил внимание на то, что происходит в детском учреждении.

"Коллективный буллинг в Одессе продолжается. Проверила на себе. Более чем уверена, что травля родителями - это инициатива руководства сада, или воспитателей, которым нужно защититься от моих неудобных вопросов, попыток контролировать работу сада, узнавать, чем кормят, сколько гуляют и т.д.", - заявила мать девочки.

Пользователи сети также отреагировали на ее пост.

Скриншот с Facebook

"Почему во многих детсадах страны такой бардак?! В Одессе ребенка травят и родителей, у нас штат от бухла не просыхает. Возможно в том министерстве кто-то бы поднял свои зады, извиняюсь, и по стране бы поездил?! ", - прокомментировал Алексей Кравчук.

Скриншот с Facebook

"Ничего себе история. Хотя после предыдущих я уже ничему не удивляюсь", - отметила Елена Добровольская.

Скриншот с Facebook

"Оксана, это нормальная система для наших садов, у меня тоже конфликт был за язык воспитания и ложь, так они всегда будит воевать, а не выполнять обязанности", - написал Georgiy Rusanovsky.

Скриншот с Facebook

"Эти люди побоятся только силу Закона и общественное мнение публичное. Ни в коем случае не забирайте ребенка. Если не верите мне кризис-менеджеру, то спросите у психолога и юриста", - посоветовал Геннадий Чижов.

Скриншот с Facebook

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 января заработала новая услуга для семей с детьми – компенсация из госбюджета на муниципальную няню.