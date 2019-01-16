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Муниципальная няня: украинцам объяснили, как будет работать услуга

STYLERЖизнь    16.01.2019 - 19:27
Муниципальная няня: украинцам объяснили, как будет работать услуга
Коллаж РБК-Украина

С няней нужно обязательно подписать официальный договор о трудоустройстве

С 1 января в Украине заработала новая услуга для семей с детьми – компенсация из государственного бюджета расходов на муниципальную няню. Размер ежемесячной компенсации на одну семью составит 1692 гривны. Как будет работать новая услуга, рассказал юрист Георгий Сандул для OBOZREVATEL.

Он объяснил, что в первую очередь, для того, чтобы получить компенсацию, украинцы должны найти няню и составить с ней официальный договор о трудоустройстве. При этом никаких особых требований к няне в законе не указывается, поэтому можно оформить официальный договор даже с бабушкой.

После заключения договора нужно подать заявление в отделение социальной защиты по месту проживания, а также заявление на перечисление средств.

Юрист отметил, что данная компенсация будет облагаться налогами, что существенно усложнит выбор няни, так как сумма слишком маленькая.

"Используется наемный труд. 18% налога на доходы физических лиц платит собственно няня, а при официальном трудоустройстве домохозяйство должно заплатить единый социальные взнос – еще 22%", - объяснил Сандул.

Также юрист объяснил, что в договоре должен быть указан объем работ, нормированное рабочее время няни, ответственность сторон и сумма вознаграждения. Стоит прописать и форс-мажорные обстоятельства.

"Основное – это перечень обязанностей няни, периодичность и сумма вознаграждения", - сказал Сандул и уточнил, что ограничений по заключению договоров нет и его можно подписывать каждый месяц.

Кроме того, нужен подтверждающий документ о том, что няня исполняла свою работу. Таким документом может стать акт выполненных работ.

Напомним, ранее мы писали о том, как изменятся выплаты в 2019 году на детей. 

А также рассказывали о том, какие изменения о декретном отпуске появятся в Украине в 2019 году. 

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