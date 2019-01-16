Муніципальна няня: українцям пояснили, як буде працювати послуга

Колаж РБК-Україна

З нянею потрібно обов'язково підписати офіційний договір про працевлаштування

З 1 січня в Україні запрацювала нова послуга для сімей з дітьми – компенсація з державного бюджету видатків на муніципальну няню. Розмір щомісячної компенсації на одну сім'ю складе 1692 гривні. Як буде працювати нова послуга, розповів юрист Георгій Сандул для OBOZREVATEL.

Він пояснив, що в першу чергу, для того, щоб отримати компенсацію, українці повинні знайти няню і скласти з нею офіційний договір про працевлаштування. При цьому ніяких особливих вимог до няні в законі не вказується, тому можна оформити офіційний договір навіть з бабусею.

Після укладення договору потрібно подати заяву у відділ соціального захисту за місцем проживання, а також заяву на перерахування коштів.

Юрист зазначив, що ця компенсація буде обкладатися податками, що істотно ускладнить вибір няні, так як сума занадто мала.

"Використовується наймана праця. 18% податку на доходи фізичних осіб сплачує власне няня, а при офіційному працевлаштуванні домогосподарство має заплатити єдиний соціальні внесок – ще 22%", - пояснив Сандул.

Також юрист пояснив, що в договорі має бути зазначений обсяг робіт, нормований робочий час няні, відповідальність сторін та сума винагороди. Варто прописати і форс-мажорні обставини.

"Основне – це перелік обов'язків няні, періодичність і сума винагороди", - сказав Сандул і уточнив, що обмежень щодо укладення договорів немає і його можна підписувати кожен місяць.

Крім того, потрібен підтверджуючий документ про те, що няня виконувала свою роботу. Таким документом може стати акт виконаних робіт.

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