"Колективний буллінг в Одесі триває": жінка розповіла про проблеми в дитсадку

Ілюстративне фото: pixabay.com

Вихователька била дитину рушником

Мешканка Одеси-Оксана Піднебесна розповіла про конфлікт з керівництвом місцевого дитячого садка №138 через невідпрацьовані години і неякісні занятя. Відповідний пост жінка написала на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, в дитсадку як-би проводиться фізкультура, але насправді діти в спортзалі навіть не бувають. Крім того, часто відбуваються побори на госппотреби, а також з батьків вимагають гроші за англійський і танці.

"Останнім часом додалося те, що вихователька моїй Соні залишає ввечері її одну в групі, де в робочий час виходить "по справах", а мала боїться залишатися одна в приміщенні. Дійшло до того, що вранці не хоче йти до цього конкретного вихователю", - розповіла жінка.

Мати дівчинки також згадала літо, коли під час тихої години дитину били рушником за те, що вона грала водою в умивальнику.

"Розумію, що слово моєї малої ніщо в противагу дорослої брехні, так само, як і сьогодні 6 матусь, на очах яких одна кидалася на мене з погрозами, сказали, що підтвердять, що нічого не бачили. Навіть якщо приїде поліція", - зазначила Оксана.

Ілюстративне фото: pixabay.com

Вона також розповіла про те, що написала заяву на ім'я завідуючої з проханням повідомити їй про вжиті заходи до конкретного вихователя, а також озвучила ще ряд питань, з приводу роботи виховного закладу.

При цьому, за її словами, замість того, щоб поліпшити свою роботу, завідуюча запропонувала їй забрати дитину з дитсадка. Її також звинуватили в тому, що вона запізнюється на сніданки та пізно забирає дівчинку.

Крім того, керівництво дитсадка погрожує викликати службу у справах дітей, щоб довести, що вона погана мати.

Вона зазначила, що хоче, щоб Одеський департамент освіти нарешті звернув увагу на те, що відбувається в дитячому закладі.

"Колективний буллінг в Одесі триває. Перевірила на собі. Більш ніж впевнена, що цькування батьками - це ініціатива керівництва саду, або вихователів, яким потрібно захиститися від моїх незручних питань, спроб контролювати роботу саду, дізнаватися, чим годують, скільки гуляють і т. д.", - заявила мати дівчинки.

Користувачі мережі також відреагували на її посаду.

Скріншот з Facebook

"Чому у багатьох дитсадках країни такий бардак?! В Одесі дитину цькують і батьків, у нас штат від бухла не просихає. Можливо в тому міністерстві хтось підняв свої зади, перепрошую, і по країні б поїздив?! ", - прокоментував Олексій Кравчук.

Скріншот з Facebook

"Нічого собі історія. Хоча після попередніх я вже нічому не дивуюся", - зазначила Олена Добровольська.

Скріншот з Facebook

"Оксана, це нормальна система для наших садів, у мене теж конфлікт був за мову виховання і брехня, бо вони завжди будить воювати, а не виконувати обов'язки", - написав Georgiy Rusanovsky.

Скріншот з Facebook

"Ці люди побояться тільки силу Закону і громадська думка публічне. Ні в якому разі не забирайте дитину. Якщо не вірите мені криза-менеджеру, то запитайте у психолога і юриста", - порадив Геннадій Чижов.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко підписав законопроект, який визначає поняття буллінга і передбачає адміністративну відповідальність за нього.

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