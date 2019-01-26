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Под Киевом школьницы жестоко избили девочку: новые детали инцидента

STYLERПроисшествия    26.01.2019 - 15:33
Под Киевом школьницы жестоко избили девочку: новые детали инцидента
Коллаж РБК-Украина

Сообщается, что полиция наказала мать нападавшей школьницы

На скандал с избиением школьницы в селе Вишеньки Киевской области отреагировала полиция Бориспольского района. Родителей девушки, избившей одноклассницу в селе Вишенки, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщают в ГУ Национальной полиции Киева.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что накануне две учащиеся 9 класса местной школы поругались. Причиной ссоры стал факт распространения одной из девушек порочащих слухов о другой. В результате одна из девушек (та, о которой распространялись сплетни) вызвала с урока другую и начала избивать ее ногами.  

Драка была прекращена учительницей, однако после окончания уроков конфликт возобновился. Девочка подкараулила свою обидчицу вместе с подругами и вновь начала драку. Школьники сняли драку на камеру и выложили в сеть. Это и стало причиной скандала. 

Под Киевом школьницы жестоко избили девочку: новые детали инцидента

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В данный момент мама девочки, которая избила школьницу, уже привлечена к административной ответственности в виде штрафа. Продолжается досудебное расследование. 

В связи с избиением 14-летней девушки в селе Вишенки Бориспольского района Киевской области открыли уголовное дело по статье 125 УК Украины (умышленное нанесение легких телесных повреждений). 

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