"Ничего мы не услышали": скандал с избиением школьницы под Киевом получил продолжение (видео)

Видео: школьницу избили под Киевом (Youtube-канал/ТСН)

Скандал с избиением школьницы под Киевом группой лиц получил продолжение, поскольку отчим девочки озвучил детали инцидента. Об этом он рассказал во время общения с журналистами, передает ТСН.

Так, мужчина не верит в то, что пострадавшая девочка Диана могла распространять какие-то слухи. При этом семья девочки, которая избила его падчерицу.

"Кто-то ей что-то сказал, что какие-то сплетни Диана распускает. Ни извинений, ничего от родителей этой девочки мы не услышали", - сказал он.

Более того, мужчина уточнил, что данную ситуацию просто так не оставит.

При этом сама виновница скандала также опубликовала на своей странице в соцсети фото из машины правоохранителей, которое подписала: "Доигралась".

Напомним, что мать-изверг из Запорожья "прославилась" на весь мир.

Ранее мы писали, что 19 января вступил в силу новый закон о противодействии буллингу в школах.