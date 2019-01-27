ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Ничего мы не услышали": скандал с избиением школьницы под Киевом получил продолжение (видео)

STYLERЖизнь    27.01.2019 - 11:00

Видео: школьницу избили под Киевом (Youtube-канал/ТСН)

Скандал с избиением школьницы под Киевом группой лиц получил продолжение, поскольку отчим девочки озвучил детали инцидента. Об этом он рассказал во время общения с журналистами, передает ТСН.

Так, мужчина не верит в то, что пострадавшая девочка Диана могла распространять какие-то слухи. При этом семья девочки, которая избила его падчерицу.

"Кто-то ей что-то сказал, что какие-то сплетни Диана распускает. Ни извинений, ничего от родителей этой девочки мы не услышали", - сказал он.

Более того, мужчина уточнил, что данную ситуацию просто так не оставит.

При этом сама виновница скандала также опубликовала на своей странице в соцсети фото из машины правоохранителей, которое подписала: "Доигралась".

Напомним, что мать-изверг из Запорожья "прославилась" на весь мир

Ранее мы писали, что 19 января вступил в силу новый закон о противодействии буллингу в школах

Под Винницей школьник повесился из-за травли (видео) Одна била, другие снимали: под Киевом жестоко избили школьницу (видео)
Новости Украины буллингКиевская областьтравя
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь