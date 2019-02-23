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Тело висело на столбе: загадочная смерть мужчины под Днепром

STYLERЖизнь    23.02.2019 - 18:46
Тело висело на столбе: загадочная смерть мужчины под Днепром
Иллюстративное фото (pixabay)

Специальных средств, с помощью которых мужчина мог украсть провода, не нашли

22 февраля около 12:00 в поселке Чапли Днепропетровской области мужчина скончался из-за электрического удара возле линии передач. Бездыханное тело нашел местный тракторист Ярослав и сообщил об этом в полицию.

Отмечается, что мертвый мужчина висел на столбе линии электропередач между полем и балкой. Скорая в данной ситуации оказалась бессильна, медики констатировали смерть.

Детали предстоит выяснить правоохранителям. На место трагедии были вызваны спасатели, дабы снять тело с высоты и сотрудники ДТЭК, чтобы обесточить участок. Тело погибшего спустили на землю около 17:00.

Каким образом мужчина оказался на линии электропередач - неизвестно. Есть вероятность, что он хотел украсть провода из алюминия, и для этого залез на столб. Но он схватился за оголенный участок и получил электрический разряд. При падении жертва зацепилась штанами за штырь и повисла на столбе. Никаких специальных средств, с помощью которых мужчина мог украсть провода, не нашли.

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