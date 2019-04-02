Закрыли популярную соцсеть: в чем причина

Социальная сеть Google+ со вторника, 2 апреля, официально прекращает свою работу. Теперь весь загруженный контент начнут удалять с платформы, но у пользователей пока есть возможность в течение двух месяцев зайти на свои страницы. Авторизация новых юзеров уже невозможна.

Многоязычная соцсеть и идентификационная служба Google Plus насчитывает почти 400 миллионов активных пользователей и в общей сложности около полумиллиарда зарегистрированных.

Начала свою работу 28 июня 2011 года. Меньше чем за месяц после старта в соцсети Google+ зарегистрировались более 25 миллионов юзеров, что стало рекордным показателем (чтобы выйти на такой результат, сетям Facebook и Twitter понадобилось около 3 лет).

В январе 2019 года в компании Google заявили, что 2 апреля аккаунты пользователей Google+ и все созданные страницы будут выключены.

Иллюстративное фото: Google (flickr.com/Ben Nuttall)

Решение о закрытии сети было принято после масштабной утечки данных почти полмиллиона пользователей соцсети Google+. Кроме того, из-за другой ошибки в безопасности сети были похищены данные еще 52,5 миллионов аккаунтов.

Программный сбой Google+ давал внешним разработчикам возможность доступа к конфиденциальным данным пользовательских профилей с 2015 года по март 2018 года.

После этой информации компания Google сообщила о решении отказаться от развития своей собственной социальной сети Google+ для потребителей.

Как сообщалось ранее, 31 марта социальная сеть Instagram во многих странах мира испытала масштабный сбой в работе. Жалобы поступали от пользователей в странах Европы, США и Южной Америки.

Также мы писали о том, что соцсеть Facebook закроет функцию онлайн-трансляций Facebook Live для некоторых пользователей. Такое решение было принято руководством компании после жалоб на публикацию видео атаки террориста на мечети в Новой Зеландии 15 марта. Ограничение коснется тех пользователей, которые уже нарушали стандарты популярного интернет-сообщества.