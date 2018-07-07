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"Замироточила по царю": Поклонскую высмеяли за иконы с Николаем ІІ

STYLERLIFE        07.07.2018 - 12:24
Фото: Наталья Поклонская (kremlin.ru)
Фото: Наталья Поклонская (kremlin.ru)

Экс-прокурор оккупированного Крыма похвасталась часовней в честь Николая ІІ

Депутата непризнанной Госдумы РФ Наталью Поклонскую в который раз высмеяли пользователи соцсетей. На этот раз она подчеркнула свою любовь к семье русского царя Николая II, опубликовав фото в своем Twitter из одной Симферопольской часовни (оккупированный Крым).

"Успешно завершили прекрасную роспись в нашей Часовне в честь Святой Царской Семьи Государя Николая ll в Симферополе (напротив моей родной прокуратуры)! Спасибо художникам за прекрасную работу! До Царских дней (17 июля) успели!" - такими словами подписала свой пост Наталья Поклонская.

Скриншот поста учетной записи (twitter.com/PoklonskayaNV)

Роспись стен этой часовни украшала царская семья с нимбами над головами.

 

Фото: (twitter.com/PoklonskayaNV)

Эта новость сразу вызвала бурю насмешек и негативных комментариев от пользователей соцсетей: "Мракобесие", "Опять по Николайке замироточилась?", "Может хватит ерундой заниматься?". "Теперь можно и о народе российском подумать, или еще какие дела есть?", - пишет пользователь соцсетей Сергей.

А вот Doctor Slade тактично добавил: "Молодцы, бабки отмыли, а мы всей страной по телевизору, деньги собираем для онкобольных детей!".

Скриншот комментариев поста аккаунта (twitter.com/PoklonskayaNV)

Стоит отметить, что Николай II – это не единственный кумир Поклонской, раннее сообщалось, что ее уличили в симпатиях к Гитлеру.

Видео: (video.rbc.ua)

В аресте Сенцова принимала участие Поклонская "Пишем новую историю": Поклонская узрела в открытии Керченского моста след Николая II
Теги: Няш-Мяш, Наталья Поклонская
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