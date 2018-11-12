Заморозки и переменная облачность: погода в Украине на 12 ноября

Фото: коллаж РБК-Украина

Синоптики рассказали, какой будет погода в понедельник

По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 12 ноября по всей стране установится погода без дождей с переменной облачностью.

Днем и ночью в восточных и северных областях ожидаются заморозки. Температура в дневное время составит -1…-4 градуса, ночью может похолодать до 6 градусов ниже нуля.

В центральных и южных регионах днем +2…+8 градусов Цельсия, ночью температура воздуха составит +1…-1 градус. В Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях днем столбики термометров покажут +3…+8, ночью: -1…+4 градуса.

На остальной территории Запада Украины в понедельник будет теплее всего, там воздух прогреется до +7…+13 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Ранее синоптик дала прогноз погоды на следующую неделю.

До этого украинцам рассказали о погоде в ближайшее время.

Напомним, синоптики рассказали, когда ждать похолодания

Видео: РБК-Украина