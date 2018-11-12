Заморозки і мінлива хмарність: погода в Україні на 12 листопада

Фото: колаж РБК-Україна

Синоптики розповіли, якою буде погода у понеділок

За даними Укргідрометцентру, у понеділок, 12 листопада по всій країні встановиться погода без дощів з мінливою хмарністю.

Вдень і вночі в східних і північних областях очікуються заморозки. Температура в денний час становитиме -1...-4 градуси, вночі може похолодати до 6 градусів нижче нуля.

В центральних і південних регіонах вдень +2...+8 градусів за Цельсієм, вночі температура повітря складе +1...-1 градус. У Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях вдень стовпчики термометрів покажуть +3...+8, вночі: -1...+4 градуси.

На решті території Заходу України в понеділок буде найтепліше, там повітря прогріється до +7...+13 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Раніше синоптик дала прогноз погоди на наступний тиждень.

До цього українцям розповіли про погоду в найближчим часом.

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли чекати на похолодання

Відео: РБК-Україна