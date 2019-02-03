Запахнет весной: синоптик дала теплый прогноз на понедельник

Коллаж РБК-Украина

Понедельник в Украине будет по-весеннему теплым

Украинский народный синоптик Наталья Диденко порадовала Украину прогнозом про весеннее потепление. В понедельник, 4 февраля, в погода в Украине будет теплой, ожидается потепление до +7… +14 на юге и до +3… +8 в других регионах. С 6-7 февраля снова вернутся морозы, рассказывает о погоде в Украине синоптик в своем профиле в Facebook.

Погода в Украине 4 февраля (иллюстративное фото: pixabay.com)

"Понедельник будет теплым, но опять туманы и влажная погода. Существенные осадки – вряд ли, однако, туман или малый дождь - возможны. Ближайшей ночью около нуля или незначительные "плюсы", на востоке до -1… -3 градусов. Днем 4 февраля температура воздуха достигнет + 3… +8 градусов, на юге + 7… +14 градусов", - пишет синоптик.

Погода в Украине 4 февраля - Диденко дала неожиданный прогноз погоды (фото: facebook.com/tala.didenko)

Диденко также спрогнозировала погоду в Киеве. По ее мнению, завтра в столице будет туман, морось, ночью +1… +3 градуса, а днем +3… +5 градусов.

"Ориентировочно с 6-7 февраля немного похолодает. Дневная температура все же будет высовывать нос выше нуля, а вот ночью ожидается сначала -1… -4 градуса, затем -3… -9, а на востоке даже до -9… -12 градусов. Может, тот туман хоть морозом прогонит", - добавила синоптик прогноз на середину недели.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/tala.didenko

Напомним, что ранее синоптики обнадежили украинцев прогнозом погоды.

Ранее STYLER писал, какая весна ждет украинцев. Свое предсказание жителям Украины о погоде дал сурок Тимка.

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Видео: РБК-Украина