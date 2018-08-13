Жительница получила травму ноги
В четверг, 9 августа, жительница Запорожья упала вместе с балконом, на котором находилась в момент его обрушения. Об этом сообщает сайт города, ссылаясь на слова пользователя Александра Жучкова.
Инцидент произошел по улице Вишневского, 28. Под женщиной провалился пол балкона.
Фото: в Запорожье в одной из многоэтажек обвалился балкон вместе с женщиной (www.061.ua)
В результате обрушения запорожанка получила перелом ноги. Ее доставили в городскую больницу №9.
Ранее мы писали о том, что в Днепропетровской области рухнул балкон вместе с людьми.
По словам жильцов, дом имеет статус аварийного. Городскую власть не один год просили о проведении капитального ремонта здания, но попытки были тщетны.
Ранее в Хмельницком мужчина выбросил собаку с девятого этажа.
Подозреваемый сообщил, что падение произошло случайно. Мужчина в этот момент находился на кухне, готовил еду для собаки. А животное в этот момент внезапно выскочило в открытую дверь балкона и выпало из окна. Он утверждает, что не причинил бы собаке вреда, так как подобрал ее, чтобы накормить и приютить.
Также сообщалось, что в Запорожье активисты снесли забор вокруг уничтоженного сквера.
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