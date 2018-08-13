Жителька отримала травму ноги
У четвер, 9 серпня, мешканка Запоріжжя впала разом з балконом, на якому перебувала в момент його обвалення. Про це повідомляє сайт міста, посилаючись на слова користувача Олександра Жучкова.
Інцидент стався по вулиці Вишневського, 28. Під жінкою провалилася підлога балкона.
Фото: у Запоріжжі в одній з багатоповерхівок обвалився балкон разом з жінкою (www.061.ua)
В результаті обвалення запоріжанка отримала перелом ноги. Її доставили в міську лікарню №9.
Раніше ми писали про те, що в Дніпропетровській області впав балкон разом з людьми.
За словами мешканців, будинок має статус аварійного. Міську владу не один рік просили про проведення капітального ремонту будинку, але спроби були марні.
Раніше у Хмельницькому чоловік викинув собаку з дев'ятого поверху.
Підозрюваний повідомив, що падіння сталося випадково. Чоловік у цей момент знаходився на кухні, готував їжу для собаки. А тварина в цей момент раптово вискочила у відчинені двері балкона і випала з вікна. Він стверджує, що не заподіяв би собаці шкоди, так як підібрав її, щоб нагодувати й прихистити.
Також повідомлялося, що в Запоріжжі активісти знесли паркан навколо знищеного скверу.
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