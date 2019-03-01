Затравили первоклассника и семью: детали инцидента в харьковской школе

Мама первоклассника считает, что виной всему деньги, которые они отказались сдавать

В Харькове родители родительского комитета уже почти полгода травят 7-летнего первоклассника Давида, его маму и бабушку. Об этом написала Алена Парфенова в сообществе "Батьки SOS" в социальной сети Facebook.

Она рассказала, что в школе №60 города Харькова родители ополчились против 7-летнего Давида. Они написали коллективную жалобу на имя директора в школу, где поставили ребенку диагнозы и потребовали перевести его в другой класс или в другую школу.

Парфенова объясняет, что все это происходит из-за того, что родители отказываются сдавать наличкой деньги на платные праздники в школе и жалуются на то, что первоклассникам задают домашние задания.

"Уже полгода в 60-ой школе Харькова травят ребенка, из 7-летнего ребенка сделали террориста, а на родителей пишут коллективные заявления в полицию. Все это происходит на фоне отказа родителей сдавать деньги наличными на платные праздники в школе и жалобы на домашние задания в первом классе. Почитайте коллективную жалобу – я еще раз напомню, что это по 7-летнего ребенка пишут. Прочитайте эту жалобу и оцените сами – они там и врачи, и психиатры, и диагнозы ставят, а главное, что требуют – перевести ребенка в другой класс или в другую школу", - написала она.

Фото: facebook.com/"Батьки SOS"

Также она сообщила, что администрация учебного заведения собирают всех родителей класса и устраивают "публичную порку" родителям Давида, а потом пишут опусы в стиле "мы хотим помочь ребенку".

Фото: facebook.com/"Батьки SOS"

"В то же время – это родительская ОПГ первого класса 60-й школы собирает данные про родителей, про ребенка, распространяет сплетни, выживает из класса. По поводу полиции и буллинга – а директор все скрывает, классный руководитель нагнетает, даже сотрудничает с родительской ОПГ, кто-то из родителей уже заявил, что "у нас все схвачено, никакого буллинга там нет и никто расследование проводить не будет", - добавила Парфенова.

Скриншот поста (facebook.com/"Батьки SOS")

В комментариях она рассказала, что родители неоднократно обращались в полицию, но никакой реакции не последовало.

Скриншоты комментариев (facebook.com/Батьки SOS)

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