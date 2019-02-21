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Кулаком в висок: что светит учительнице, которая избила второклассника

STYLERЖизнь    21.02.2019 - 18:57
Кулаком в висок: что светит учительнице, которая избила второклассника
За избиение школьника под Житомиром осудят учителя (коллаж: РБК-Украина)

Мальчик наклонился, чтобы поднять ручку

В городе Малин Житомирской области произошел неслыханный случай буллинга в отношении ученика второго класса. 61-летняя учительница иностранного языка во время урока схватила за волосы и ударила в висок второклассника, который наклонился за ручкой, сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Инцидент произошел в присутствии других учеников, сообщают в прокуратуре, которая уже закончила расследование и передала дело в Малинский районный суд. Учительница мгновенно отреагировала на то, что ребенок наклонился под парту, подскочила и ударила мальчика в висок.

К счастью, ребенок не получил серьезных физических травм.

Обвинительный акт составлен по ч. 1 ст. 126 "умышленное нанесение удара, побоев, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений" Уголовного кодекса Украины.

Горе-педагогу грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы (до 1 года).

Напомним, в Хмельницкой области учительница украинского языка снимала из учеников третьего класса белье, ходила вместе с ними в туалет и не гнушалась рукоприкладством.

Также мы писали о том, что в Винницкой области учительница впала в кому и впоследствии умерла после конфликта с отцом ученицы.

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