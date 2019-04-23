Зеленский завел аккаунт в Twitter: в сети громкий скандал

Пользователи возмущены новым аккаунтом Зеленского в Twitter
Владимир Зеленский завел аккаунт в Twitter. В первом посте будущий президент поблагодарил всех украинцев за поддержку и доверие. При чем, сделал это Владимир Александрович на двух языках - российском и украинском.
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К слову, аккаунт Зеленского еще не получил официальной верификации от микроблога. Поэтому пока не ясно, является ли он официальным. На сегодняшний день в аккаунте собраны репосты с реакцией мировых лидеров, СМИ и ведомств на победу Зеленского на выборах 2019.
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Как бы там ни было, вокруг этого аккаунта уже разгорелся скандал в сети. Пользователи обращают внимание на два момента. Первое, это то, что первый пост был написан на русском языке (хоть и продублирован на украинском).
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Кроме того, юзеры обратили внимание на то, что владелец этого аккаунта подписался на профили Кремля и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
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Пользователи считают, что это не правильно.
Вместе с тем, многие юзеры уверены, что этот аккаунт - фейковый.
Кстати, участник "Квартала 95" Евгений Кошевой объяснил свою выходку с матерной толстовкой на дебатах.