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Зеленський завів аккаунт в Twitter: в мережі гучний скандал

STYLERЖиття    23.04.2019 - 10:55
Зеленський завів аккаунт в Twitter: в мережі гучний скандал
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Користувачі обурені новим акаунтом Зеленського в Twitter

Володимир Зеленський завів аккаунт в Twitter. В першому пості майбутній президент подякував всім українцям за підтримку та довіру. При чому зробив це Володимир Олександрович двома мовами - російською та українською.

Зеленський завів аккаунт в Twitter: в мережі гучний скандал

Скріншот

До речі, аккаунт Зеленського ще не отримав офіційної верифікації від мікроблогу. Тому поки не ясно, чи він є офіційним. На сьогоднішній день у акаунті зібрані репости з реакцією світових лідерів, ЗМІ і відомств на перемогу Зеленського на виборах 2019.

Зеленський завів аккаунт в Twitter: в мережі гучний скандал

Скріншот

Як би там не було, навколо цього запису вже розгорівся скандал в мережі. Користувачі звертають увагу на два моменти. Перше, це те, що перший пост був написаний російською мовою (хоч і продубльований українською).

Зеленський завів аккаунт в Twitter: в мережі гучний скандал

Скріншот

Крім того, користувачі звернули увагу на те, що власник цього облікового запису підписався на профілі Кремля і прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

Зеленський завів аккаунт в Twitter: в мережі гучний скандал

Скріншот

Користувачі вважають, що це не правильно.

  • Ви не подумайте. Він бі і на Меркель підписався, але там написано "на нєпанятнам язикє".
  • Новий день - нові зашквари.
  • Перший офіційний твітер-візит новий президент України здійснив до Москви...
  • А що ви чекали?

Разом з тим, багато юзери впевнені, що цей акаунт - фейковий.

  • Я думаю, вже штук 50 таких акаунтів.
  • Без галочки ніякий він нафіг не офіційний!
  • Треба перевіряти інформацію.

До речі, учасник "95 Кварталу" Євген Кошовий пояснив свою витівку з матюкливою толстовкою на дебатах.

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