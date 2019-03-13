Его ждал ад: скандал с издевательствами над военным в колонии набирает обороты

Активистка Ольга Решетилова поделилась новыми деталями ужасной истории с участником АТО

Несколько дней назад Украину всколыхнула новость о жестоких издевательствах над участником АТО, который отбывал наказание в Бердянской колонии. С чего началась история? Еще во время службы Саша вместе с другими военными задержал человека, которого считали сепаратистом, и передал представителям контрразведки.

"Дальше он добросовестно отслужил, получил Орден "За мужество". Однако, как оказалось, по нему вели следствие за незаконное лишение свободы. Парня приговорили к трем годам заключения. В прошлом году его этапировали в Бердянск, где его ждал ад", - писала на своей странице в Facebook координатор "Медийной инициативы за права человека" Ольга Решетилова.

По ее словам, парня в колонии 5 раз насиловали. После этого Александр лечился в психдиспансере, уже находится дома, но до сих пор пребывает в очень тяжелом психологическом состоянии.

Уже 13 марта Решетилова сообщила, что ситуация с жестокими издевательствами в Бердянской исправительной колонии 77 над участником АТО Александром набирает новых оборотов.

В течение двух последних дней разгоняют версию, что якобы это именно "воры в законе" качают эту колонию. Как выяснилось, эту версию могли придумать в Генпрокуратуре. Активистке пообещали предоставить доказательства этого в ближайшее время.

Фото: Бердянская колония (twitter.com/Berdjansk)

"Тем временем вчера вечером нашему бойцу позвонил заместитель начальника местного отделения полиции и настойчиво попросил немедленно явиться в полицию. Как я уже писала, у Саши после издевательств над ним нестабильное психическое состояние, он занервничал и пошел к полиции, несмотря на все протесты родных", - пишет Ольга Решетилова.

В полиции участника АТО ждали военные прокуроры. Они начали требовать у него писать заявления о том, что у него будто нет других претензий, кроме вопроса социальной помощи от военкомате. К счастью, матери Саши удалось вовремя пробиться в кабинет и забрать его из отделения.

"Однако на этом "кошмарение" семьи не закончилось. Сегодня утром на пороге квартиры Саши уже стояла полиция. Сказали, что у них приказ доставить Александра в участок. Маме снова удалось от них отбиться", - добавляет она.

Сама Ольга Решетилова потом позвонила военному прокурору, который упорно хотел получить какие-то заявления от Саши. Он пояснил, что якобы только случайно узнал об истории участника АТО и решил выяснить, все ли у него хорошо.

"Понятно вам, как самоотверженно работает военная прокуратура? Ночью прокуроры едут в районный центр, задействуют полицию, чтобы выяснить, стал ли военнослужащий на учет в военкомат и нужно ли ему трудоустройство. На мой вопрос, прокуратура начала проверку, почему осужденный ней действующий военнослужащий отбывал наказание в колонии, а не дисбат, - нет, еще не начала", - добавила Решетилова.

Фото: Ольга Решетилова сообщила о продолжении истории с издевательством над военнослужащим (РБК-Украина)

Она подытожила историю по пунктам. Во-первых, сначала военная прокуратура добивается сомнительного приговора военном. Тогда действующего на тот момент военнослужащего відправлють в общую колонию в городе с откровенно сепаратистскими настроениями, а когда над ним начинают издеваться, то никто из ни одного государственного органа на это не реагировал.

"В том числе военная прокуратура не реагирует на десятки писем мамы, депутатских запросов. Никто его из колонии не переводит. А когда история становится известной и начинается кипиш, прокуроры прибывают ночью выяснить, не хочет ли военнослужащий трудоустроиться? Зашибись просто забота", - пишет она.

По словам Ольги, у Саши после разговора с прокурорами очередной нервный срыв. Она предостерегла, что людей, которые сломали судьбу военном, в покое не оставят.

"Не пытайтесь сейчас бегать в прокуратуру и ГБР, писать заказные статьи и рассказывать о криминальных авторитетах. Вы и есть криминал. Вы и каждый, кто вас покрывает", - подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщили об ужасном избиении мужчины подростками в одном из городов на Полтавщине.

Также в Харькове толпа школьников жестоко избила мужчину.