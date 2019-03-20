Ждет дочь: в Киеве нашли актрису, которая уже месяц живет в переходе

В Киеве, в подземном переходе на Майдане Независимости обнаружили 70-летнюю женщину, бывшую актрису, которая оказалась никому не нужна. Об этом сообщается в сюжете "Сегодня".

Валентина Никитична уже давно живет в переходе. Вместо постели у нее кусок картона и несколько одеял, которые ей принесли неравнодушные прохожие. Она не просит милостыню, не употребляет алкоголь и очень плохо ходит.

Когда начали выяснять, как женщина оказалась в переходе, то были поражены. Выяснилось, что Валентина Никитична – бывшая актриса, которая много лет прослужила в театре. В 1991 году вышла на пенсию и с тех пор у нее начались проблемы. Она начала пропадать из дома, который, как выяснилось, у нее есть. Сначала за ней присматривала дочка, но пять лет назад она умерла.

Соседи рассказали, что после смерти дочери, старушка начала вести себя странно – она несколько раз затапливала соседние квартиры, билась головой об стенку, читала какие-то молитвы.

Ее квартира сейчас стоит закрытая и в ужасном состоянии. Коммунальные службы отключили за неуплату газ, воду и свет.

Из родственников пенсионерки нашли зятя Александра, который рассказал, что он вместе с женой присматривал за ней, а потом сам навещал. И по инстанциям ходил, пытался ей помочь, но никому до больной старушки не было дела.

Сама Валентина Никитична рассказывает, что сидит в переходе, так как потерялась. Ее должен был встретить внук, но они разминулись. Уходить оттуда она не хочет. Говорит, что ждет дочь и без нее никуда не поедет.

Фельдшер Центра экстренной медицины катастроф Михаил Мудренко, который осмотрел старушку, сказал, что она на здоровье не жалуется, но давление повышенное. От госпитализации она отказалась, а насильно ее отправить в больницу не могут.

В социальной службе заявляют, что для того, чтобы признать человека недееспособным – нужны доказательства о наличии психического заболевания. Соответственно Валентину Никитичну должны осмотреть психиатры. А разрешение на принудительную госпитализацию и лечении может дать только суд.

На данный момент чиновники и врачи пообещали, что помогут Валентине Никитичне и начнут процедуру ее устройства в специнтернат.

70-летняя актриса живет в подземном переходе (YouTube/Сегодня)

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