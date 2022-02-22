Жена Павлика поразила ранее неизвестными деталями о себе: взялась за голову в 11 классе

Жена 55-летнего певца Виктора Павлика, 27-летняя Екатерина Репяхова – активный пользователь соцсетей и блогер. Она неплохо зарабатывает в Интернете и даже открыто называет конкретные цифры и суммы.
Девушка делится с подписчиками своими проблемами и достижениями, а также частенько рассказывает о себе. Так, на странице в Instagram она написала факты о себе, но не все из них оказались правдивыми, поэтому позже Екатерина озвучила достоверную информацию.
Она опубликовала короткое видео, где в роскошном нежно-розовом корсетном платье позирует с букетом тюльпанов.
"Когда я только приехала в столицу, устроилась промоутером в магазин", - рассказала о первой работе в Киеве Екатерина.
Ранее девушка жаловалась, что долгое время приучала супруга дарить ей цветы, даже без повода. И усилия Екатерины не пошли насмарку.
Муж без напоминаний систематически дарит жене букеты и даже помнит, какие ее любимые.
Также девушка всегда может рассчитывать на мамину поддержку - она благосклонно относится ко всем идеям дочери.
Кроме того, с детства девушка ездила с мамой за границу. Теперь же родной человек Екатерина переехал вслед за ней в Киев – мама помогает дочери с сыном Мишей и обожает внука.
Про отца Репяхова говорить не любит, лишь отмечает, что мужчина очень непорядочно поступил со своей семьей. До 11 лет Екатерина жила с ним под одной крышей.
К слову, Екатерина призналась, что с Дмитрием Карпачевым и Машей Ефросининой познакомилась в соцсети - написала лично. Она пообещала позже раскрыть детали отношений и сотрудничества со знаменитостями.
Также жена музыканта высказалась о своей успеваемости в школе. "Всегда плохо училась в школе. Только в 11 классе взялась за голову, чтобы сдать экзамены", - отметила супруга певца.
Напомним, что ранее Екатерина Репяхова рассказала о старте своего бизнеса и заинтриговала некоторыми деталями.