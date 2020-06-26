Жертва "копов" в Кагарлыке раскрыла новые детали пыток: я была вся в крови

Потерпевшая от насилия полицейских в Кагарлыке 26-летняя Неля рассказала о деталях пыток "копов". Местная жительница села Ставы постепенно отходит от произошедшего и возвращается к жизни, хотя ей очень нелегко.

Неля сообщила, что в тот злосчастный вечер она находилась у своего соседа Мишы, который потом и привез ее в участок дать показания по краже, к которой девушка не имеет никакого отношения. По словам потерпевшей, Мише она доверяла, он к ней заигрывал и хотел отношений.

Женщина отметила, что первый применил насилие полицейский Николай Кузив, как только она зашла в отделение, он надел ей на голову противогаз. Также она отметила, что все время другие сотрудники полиции слышали, что происходит, но ничего не делали и не реагировали.

"Я не помню, или он меня так ударил, что нос разбил, или через противогаз я была. Потому как сбросил противогаз, говорит, "пошли в туалет", на низ меня повел. Я посмотрела в зеркало – вся в крови, даже не чувствовала уже ничего. Он говорит "Умывайся водой". А воды не было, то я рукавом втерлась. Уже даже боли не чувствовала. В отделении были люди и они все слышали, а некоторые и видели, но никто мне не помог", - цитирует слова Нели "Украинская правда".

Николай Кузив выбросил через окно Нелину куртку, а паспорт исчез в неизвестном направлении.

"И зажигалкой баловался. Говорит, косы тебе сожжет, или что тебе сделает. В общем, что хотел, то и делал. А еще хотел меня этот, как он называется, тот что током бьет (ред. - электрошокером)...А потом я же испугалась, как надели этот противогаз, дышать не стало, уже пописала в штаны раз, второй раз. Курточку через окно мою выбросил, а паспорт так и не отдал. Где он мог деться – не знаю", - рассказала жертва насилия.

По словам Нели, насиловал ее Сергей Сулима. Это продолжалось несколько часов.

"Он меня в 1 или 2 ночи завел в кабинет, где был диван. И уже давай ко мне "Раздевайся, все". Не буду я раздеваться, отпустите, говорю, домой, ребенок у меня, ждет меня. Он давай ко мне приставать, на диван и все: будешь все делать, как я тебе скажу. А куда же было деваться. Николай еще посидел, посидел, а потом уже пошел. В 2 часа ночи его не было. Он отдал мне телефон. Сергей в 4 часа меня и не хотел отпускать, я же просила, как могла, и на колени становилась, и все. Только отпустите меня, потому что придет Николай и меня снова будет убивать. То он меня выпустил", - рассказала Неля.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что жертва полицейских в Кагарлыке дала пресс-конференцию с адвокатами и рассказала новые подробности дела.