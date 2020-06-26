Жертва "копів" у Кагарлику розкрила нові деталі тортур: я була вся в крові

Потерпіла від насильства поліцейських в Кагарлику 26-річна Неля розповіла про деталі тортур "копів". Місцева жителька села Стави поступово відходить від події і повертається до життя, хоча їй дуже нелегко.

Неля повідомила, що в той злощасний вечір вона перебувала у свого сусіда Міші, який потім і привіз її у відділок дати свідчення за крадіжку, до якої дівчина не має ніякого відношення. За словами потерпілої, Міші вона довіряла, він до неї залицявся і хотів відносин.

Жінка зазначила, що перший застосував насильство поліцейський Микола Кузів, як тільки вона зайшла у відділення, він надів їй на голову протигаз. Також вона зазначила, що весь час інші співробітники поліції чули, що відбувається, але нічого не робили і не реагували.

"Я не пам'ятаю, чи він мене так вдарив, що ніс розбив, або через протигаз я була. Бо як скинув протигаз, каже, "пішли в туалет", на низ мене повів. Я подивилася в дзеркало – вся в крові, навіть не відчувала вже нічого. Він каже "Вмивайся водою". А води не було, то я втерлась рукавами. Вже навіть болю не відчувала. У відділенні були люди і вони всі чули, а деякі і бачили, але ніхто мені не допоміг", - цитує слова Нелі "Українська правда".

Микола Кузів викинув через вікно Неліну куртку, а паспорт щез.

"І бавився запальничкою. Каже, коси тобі спалить, або що тобі зробить. Загалом, що хотів, те й робив. А ще хотів мене цей, як він називається, той що струмом б'є (ред. - електрошокером)...А потім я злякалася, як наділи цей протигаз, дихати не стало, вже попісяла в штани раз, другий раз. Курточку через вікно мою викинув, а паспорт так і не віддав. Де він міг подітися – не знаю", - розповіла жертва насильства.

За словами Нелі, ґвалтував її Сергій Сулима. Це тривало кілька годин.

"Він мене в 1 або 2 ночі завів його в кабінет, де був диван. Та вже давай до мене "Роздягайся, все". Не буду я роздягатися, відпустіть, кажу, додому, дитина в мене, жде мене. Він давай до мене приставати, на диван і все: будеш все робити, як я тобі скажу. А куди ж було діватися. Микола ще посидів, посидів, а потім уже пішов. В 2 години ночі його не було. Він віддав мені телефон. Сергій в 4 години мене і не хотів відпускати, я ж просила, як могла, і ставала на коліна, і все. Тільки відпустіть мене, бо прийде Миколай і мене знову буде вбивати. То він мене випустив", - розповіла Неля.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що жертва поліцейських в Кагарлику дала прес-конференцію з адвокатами і розповіла нові подробиці справи.