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Жестоко избила ребенка: горе-мачеха сделала шокирующее заявление

STYLERЖизнь    15.02.2019 - 11:31

Видео: Избиение ребенка в Виннице (YouTube/"Касается каждого")

Мачеха избитого 6-летнего Вани из Козятинского района Винницкой области, которого обнаружили с синяками и гематомами в электричке, призналась в совершении преступления. Об этом стало известно в эфире проекта "Касается каждого" на телеканале "Интер".

Трагедия произошла в конце января. Пассажиры электрички "Жмеринка-Фастов" обратили внимание на избитого маленького мальчика в вагоне. Ребенка сопровождали мужчина и женщина. У взрослых попытались выяснить, что произошло с мальчиком, но не дождавшись ответов, вызвали полицию и скорую помощь.

6-летнего Ваню госпитализировали в больницу. У мальчика были такие синяки и гематомы на лице, что он с трудом открывал глаза. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Взрослые, которые сопровождали ребенка – это его родной отец и мачеха. После того, как полиция начала расследование – родной отец Вани скрылся, а мачеху отправили под домашний арест.

Изначально Людмила рассказывала, что Ваню так бил папа, а в больницу они не обращались, так как не хотели скандала и мазали синяки какой-то мазью.

Во время передачи журналисты решили провести исследование родителей на полиграфе. При чем удалось найти также и отца.

Жестоко избила ребенка: горе-мачеха сделала шокирующее заявление

Фото: Мачеха Людмила (polygraph.ua)

Людмила во время прохождения полиграфа чувствовала себя нехорошо, волновалась и отпрашивалась в туалет. Однако данные специалистов Всеукраинской ассоциации полиграфологов дали ответ на вопрос, кто же на самом деле избил 6-летнего ребенка до полусмерти.

Тесты на полиграфе показали, что Ваню избила 25-летняя мачеха Людмила. После того, как огласили результаты тестов, женщина в прямом эфире созналась в содеянном.

Напомним, ранее мы писали о том, что скандал с избитым ребенком под Винницей получил продолжение.

А также рассказывали о том, что мачеха обвинила отца ребенка в избиении и заявила, что он бил его об стену головой.

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