Жестокое убийство семьи в Виннице: появились результаты ДНК

В деле об убийстве четырех человек в Виннице появились результаты ДНК

Перед Новым годом в Виннице произошло жестокое убийство двух женщин и двух детей. Подозреваемым является 30-летний глава семейства Анатолий Малец. Его сразу же арестовали, но у многих были сомнения, что человек мог убить свою семью. Сейчас появились результаты ДНК-экспертизы. Об этом сообщает местное издание "Винница.info".

По словам заместителя начальника Нацполиции в Винницкой области Александра Цымбалюка, ДНК-экспертизу сделали из найденных в помойке вещей и орудия убийства (трусы и молоток - ред.). На вещественных доказательствах обнаружено ДНК подозреваемого Анатолия Мальца.

Цымбалюк также отметил, что Малец после убийства семьи выбросил свою одежду в урну. Правоохранителям повезло, что 31 декабря машина не вывезла мусор и вещдоки удалось найти. На них были обнаружены ДНК убитых женщин, и детей.

По его словам, в день убийства Малец должен был переехать к другой женщине, которой он говорил, что живет с мамой и у нее онкологическое заболевание. При этом свою новую женщину он уверял, что жена с детьми проживают отдельно.

На самом деле все вместе они жили в одной квартире. В день убийства Малец должен был переехать с вещами к новой женщине.

После того, как он совершил убийство, он вышел из дома и поехал к своей любовнице дарить ей подарки. После этого он вернулся на место преступления и начал вызывать скорую помощь.

Что касается мотива убийства, то подозреваемый до сих ничего не говорит следователям.

Напомним, что жертвами убийства оказались 30-летняя женщина, 63-летняя мать Анатолия, 7-летний сын и 3-летняя дочь.

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