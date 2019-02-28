В Житомире библиотекарь напал на АТОшника (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Боец добробата "Айдар" настаивает на открытии уголовного производства

В Житомире в четверг, 28 февраля, в коммунальном учреждении "Централизованная библиотечная система" горсовета на улице Добровольческих батальонов произошел неприятный инцидент. У участника боевых действия на Донбассе, активиста Михаила Слипченко возник конфликт с директором заведения, который закончился нападением на молодого человека и попыткой отобрать у него мобильный телефон, передает местное издание 20minut.ua.

Заместитель директора по хозяйственной части Татьяна Козак рассказала, что Слипченко вел себя спокойно. По ее словам, директор Харчук Л.П. вызвала полицию после вопроса, какие мероприятия были проведены ко Дню чествования Героев Небесной Сотни.

Боец добробата "Айдар" Михаил также интересовался у руководителя заведения о ее зарплате, но перед ним закрыли дверь.

Видео: facebook.com/mc.slipchenko

На своей странице в Facebook он опубликовал видео, на котором показана его беседа с директором библиотеки в присутствии полицейских. Слипченко настаивает, чтобы Харчук показала ему украинский флаг. Женщина заверяет, что он есть, но продемонстрировать отказывается.

Видео: facebook.com/mc.slipchenko

"Библиотечная система в сегодняшних условиях должна быть олицетворением идеологии патриотизма и уважения к Украине. В Житомире считают иначе. Ну что ж ... Начнем!" - подписал он кадры.

Согласно написанному Козак пояснению для полиции, работник библиотеки Александр Крижелецкий, став на сторону Харчук, вырывал из рук Слипченко мобильный телефон и применял к нему физическую силу.

Фото: zt.20minut.ua

Теперь правоохранители должны отреагировать на заявления Слипченко. Он настаивает на заведении уголовного производства о намерении завладение чужим имуществом и применения к нему физической силы.

Видео: YouTube / Михаил Слипченко

Как сообщалось ранее, 26 февраля в Киеве журналиста телеканала ZIK Даниила Яковлева избили и не позволили попасть в Центральную военно-врачебную комиссию Минобороны. Журналист пришел в помещение ведомства вместе с бойцом, который был ранен на Донбассе, чтобы отснять материал для своей передачи.

Также мы писали о том, что недавно в Черновцах водитель маршрутки набросился с кулаками на ветерана АТО за то, что тот не показал удостоверение участника боевых действий.

Напомним, в декабре 2018 года в городе Кобеляки под Полтавой двое мужчин напали на журналиста и редактора издания "Эхо".