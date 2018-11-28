Экономят на детях: журналисты проинспектировали детский сад в Тернопольской области

Видео: YouTube/Инспектор.Міста

Владимир Остапчук с программой "Інспектор. Міста" побывал в детском саду “Калинонька” в Залищиках Тернопольской области. Соответсвующее видео опубликовано на YouTube-канале проекта.

В последнее время в Украине участились случаи пропажи детей. Встревоженные родители обращаются в полицию, просят граждан через соцсети оказать помощь в поиске пропавшего ребенка.

Так как не редки случаи кражи детей из детских садов, инспектор проекта "Инспектор. Міста" решил проверить дошкольное заведение "Калинонька" в Залищиках, Тернопольской области.

В учреждении Владимира Остапчука поразил устаревший инвентарь и находящиеся в разных местах грязные тряпки, которыми совершали уборку помещений.

Но больше всего ведущего шокировало, как детям на кухне делают чай. Повара берут пакетированный напиток, но в огромную кастрюлю кипятка бросают всего четыре пакетика чая.

Разумеется, инспектор предоставил шанс коллективу учреждения исправиться и пообещал вернуться с дополнительной проверкой учреждения через месяц, когда недостатки в работе будут устранены.

Через указанное время садик действительно получил табличку “Гордость города” от проекта "Инспектор. Міста".

Ранее мы рассказывали о том, что Остапчук побывал в Мукачевской центральной районной больнице и увидел грязные туалеты, отсутствие горячей воды, отпадающий кран в умывальнике.

А также мы писали о том, что инспектируя заведения, Остапчук изучает стандарты, санитарные нормы и подключает квалифицированных специалистов.

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