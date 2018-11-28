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Економлять на дітях: журналісти проінспектували дитячий садок в Тернопільській області

STYLERЖиття    28.11.2018 - 23:30

Відео: YouTube/Інспектор.Міста

Володимир Остапчук з програмою "Інспектор. Міста" побував у дитячому садочку "Калинонька" у Заліщиках Тернопільської області. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі проекту.

Останнім часом в Україні почастішали випадки зникнення дітей. Стривожені батьки звертаються в поліцію, просять громадян через соцмережі надати допомогу у пошуках зниклої дитини.

Так як не рідкісні випадки крадіжки дітей з дитячих садів, інспектор проекту "Інспектор. Міста" вирішив перевірити дошкільний заклад "Калинонька" в Заліщиках, Тернопільської області.

В установі Володимира Остапчука вразив застарілий інвентар і брудні ганчірки, що знаходяться в різних місцях, якими здійснювали прибирання приміщень.

Але найбільше ведучого шокувало, як дітям на кухні роблять чай. Кухарі беруть пакетований напій, але у велику каструлю окропу кидають всього чотири пакетики чаю.

Зрозуміло, інспектор надав шанс колективу установи виправитися і пообіцяв повернутися з додатковою перевіркою установи через місяць, коли недоліки в роботі будуть усунені.

Через зазначений час садочок дійсно отримав табличку "Гордість міста" від проекту "Інспектор. Міста".

Раніше ми розповідали про те, що Остапчук побував у Мукачівській центральній районній лікарні і побачив брудні туалети, відсутність гарячої води, відпадаючий кран в умивальнику.

А також ми писали про те, що інспектуючи заклади, Остапчук вивчає стандарти, санітарні норми і підключає кваліфікованих фахівців.

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