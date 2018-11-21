Журналисты показали ужасы "образцовой" больницы на Закарпатье (видео)

Видео: YouTube/Инспектор.Города

Владимир Остапчук с программой "Інспектор. Міста" побывал в Мукачевской центральной районной больнице. Соответсвующее видео опубликовано на YouTube-канале проекта.

Работники больницы были не особо рады визиту программы. Грязные туалеты, отсутствие горячей воды, отпадающий кран в умывальнике - это не самое страшное, что подвергло в шок ведущего.

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Поразило команду завалявшееся противовоспалительное и противоаллергическое средство дексаметазон, который нужно хранить в безопасном месте, а не под столом.

Также команда проекта была удивлена хранению продуктов питания в холодильнике с медпрепаратами. Сама кухня, где готовят еду для пациентов, оказалась грязнее туалета. Даже оперативная уборка сотрудников к приходу Остапчука не помогла.

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Относительно были соблюдены нормы гигиены лишь в отделении цереброваскулярной патологии. Только строитель, совершавший ремонт в туалете, курил в помещении.

В итоге больнице, которая позиционирует себя как одна из лучших на Закарпатье, вручили табличку "Позор города".

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Ранее мы сообщали, что города Украины попали в рейтинг самых загрязненных.

Еще мы писали о женщине, которая растила детей в полной антисанитарии. Более того, дети не посещали школу и у них отсутствовали документы.

Видео: РБК-Украина