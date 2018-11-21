Журналісти показали жахи "зразкової" лікарні на Закарпатті (відео)

Відео: YouTube/Інспектор.Міста
Володимир Остапчук з програмою "Інспектор. Міста" побував у Мукачівській центральній районній лікарні. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі проекту.
Працівники лікарні були не особливо раді візиту програми. Брудні туалети, відсутність гарячої води, гнилий кран в умивальнику - це не найстрашніше, що шокувало ведучого.
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Вразило команду протизапальний і протиалергічний засіб дексаметазон, який потрібно зберігати у безпечному місці, а він валявся під столом.
Також команда проекту була здивована зберігання продуктів харчування в холодильнику з медпрепаратами. Сама кухня, де готують їжу для пацієнтів, виявилася бруднішою, ніж туалет. Навіть оперативне прибирання співробітників до приходу Остапчука не допомогло.
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Відносно були дотримані норми гігієни лише у відділенні цереброваскулярної патології. Тільки будівельник, який здійснював ремонт в туалеті, курив у приміщенні.
У підсумку лікарні, яка позиціонує себе як одна з кращих на Закарпатті, вручили табличку "Ганьба міста".
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Раніше ми повідомляли, що міста України потрапили в рейтинг найбільш забруднених.
Ще ми писали про жінку, яка ростила дітей у повній антисанітарії. Більш того, діти не відвідували школу і у них були відсутні документи.
Відео: РБК-Україна