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Журналісти показали жахи "зразкової" лікарні на Закарпатті (відео)

STYLERЖиття    21.11.2018 - 20:33

Відео: YouTube/Інспектор.Міста

Володимир Остапчук з програмою "Інспектор. Міста" побував у Мукачівській центральній районній лікарні. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі проекту.

Працівники лікарні були не особливо раді візиту програми. Брудні туалети, відсутність гарячої води, гнилий кран в умивальнику - це не найстрашніше, що шокувало ведучого.

Журналісти показали жахи &quot;зразкової&quot; лікарні на Закарпатті (відео)

Скріншот

Вразило команду протизапальний і протиалергічний засіб дексаметазон, який потрібно зберігати у безпечному місці, а він валявся під столом.

Також команда проекту була здивована зберігання продуктів харчування в холодильнику з медпрепаратами. Сама кухня, де готують їжу для пацієнтів, виявилася бруднішою, ніж туалет. Навіть оперативне прибирання співробітників до приходу Остапчука не допомогло.

Журналісти показали жахи &quot;зразкової&quot; лікарні на Закарпатті (відео)

Скріншот

Відносно були дотримані норми гігієни лише у відділенні цереброваскулярної патології. Тільки будівельник, який здійснював ремонт в туалеті, курив у приміщенні.

У підсумку лікарні, яка позиціонує себе як одна з кращих на Закарпатті, вручили табличку "Ганьба міста".

Журналісти показали жахи &quot;зразкової&quot; лікарні на Закарпатті (відео)

Скріншот

Раніше ми повідомляли, що міста України потрапили в рейтинг найбільш забруднених.

Ще ми писали про жінку, яка ростила дітей у повній антисанітарії. Більш того, діти не відвідували школу і у них були відсутні документи.

Відео: РБК-Україна

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